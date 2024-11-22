Çayırhan'da enerji ve maden işçilerinin eylemi sürüyor: 2 bini aşkın işçi eylemde

AK Parti Hükümeti, altın yumurtlayan tavuk olarak tanımlanan enerji santrallerini satışa çıkardı.



Ankara’nın en büyük Türkiye’nin on birinci büyük Çayırhan enerji santrali maden ocağı ile birlikte özelleştirme kapsamında yer alıyor. 2 bin işçiye ekmek teknesi olan stratejik enerji santralinin satışlına karşı emekçiler 3 gündür eylem yapıyor.



Önce 500 madem işçisi kendisini ocağa kapattı. Bir gün sonra da santral işçileri ayaa kalktı. 700’ü aşkın işçi tesis önünde oturma eylemine başladı.

- Biz artık bir yola girdik, istediklerimizi alana kadar devam etmeyi istiyoruz. 2- varlık satışını kesinlikle istemiyoruz. 3- peşkeş çekiliyor. 4 elimizden ne geliyorsa yapacağız, burayı sattırmayacağız 5- Babamın iş yerinin satılmasını istemiyorum.

Bölge halkı, muhtarlar, belediye başkanları, kitle örgütleri, meslek odaları, sendikalar. siyasal partiler gün boyu emekçilere destek ziyareti yapıyor.



TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay maden işçilerini ziyaret etti. Özelleştirmelerin zararını anlatan Atalay, işçilerin yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

- Diyoruz ki biz burda müdür olma yönetici olma gibi bir niyetimiz yok. Biz karnımızı doyuracağız, çocuklarımızı okutacağız, bu yapılanlar huzurumuzu kaçırıyor. Biz bu ülkemizin yüzde 45’iyiz.

Eski Cumhurbaşkanı yardımcısı AK Parti Milletvekili Fuat Oktay da emekçileri ziyaret edenler arasında yer aldı. Emekçiler AK Parti cephesinin bu ziyaretinden ümitli değil.



Emekçilerin özelleştirmeye karşı eylemi büyüyerek sürecek. Madenciler sonuç alınamaması halindeaçlık grevine başlayacak.

