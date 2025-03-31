Ceketi göl kenarında bulunmuştu: Kayıp yaşlı adam için gölde arama çalışması başlatıldı

Burdur’un Merkeze bağlı Kuruçay Köyü'nde yaşayan 63 yaşındaki Hilmi Güleşir, evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınları endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edilerek geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

Güleşir'in kaybolduğu bölgede yapılan araştırmalarda, kendisine ait bir ceket Burdur Gölü kenarında bulundu. Bu gelişme üzerine ekipler, arama çalışmalarını göl çevresinde yoğunlaştırdı.

TERMAL DRONE DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASI

AFAD ekipleri, Hilmi Güleşir’i bulmak için termal drone kullanarak göl yüzeyini taramaya başladı. Arama çalışmalarına ilişkin açıklama yapan AFAD İl Müdürü Teymen Şimşek, ihbarın saat 09.45'te geldiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"AFAD olarak 5 personel, 2 araç ve drone ile çalışmalara katıldık. İl Emniyet Müdürlüğü’nden de 20 personel, 8 araç ve bir drone destek veriyor. Ayrıca aramalarımızda termal kameramız da aktif olarak kullanılıyor. Şimdiye kadar herhangi bir ipucuna rastlanmadı ancak alınacak en ufak bir ihbara anında müdahale ediyoruz."