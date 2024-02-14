Çekmeköy'de feci kaza! 2 kişi ağır yaralandı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye bağlantı yolundaki Çekmeköy Reşadiye gişeleri oldu.

Levent Savaş'ın kullandığı 34 TFU 46 plakalı ticari taksi, gişelerde beton bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yolcu Duygu Çiftçi otomobilde sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu otomobilden çıkartılarak hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.