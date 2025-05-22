Cenazeye gitti, hayatı karardı: 8 yaşındaki Mehmet Emir yatağa bağımlı oldu

Mehmet Emir Ö., 6,5 yıl önce ailesiyle birlikte Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki bir cenazeye katıldı. Geceleri uyurken virüs taşıyan bir sivrisinek tarafından ısırıldı. O dönemde oldukça sağlıklı ve hareketli olan minik çocuk, ısırığın ardından hızla sağlık kaybı yaşamaya başladı. Hastaneye götürüldüğünde Batı Nil virüsüne yakalandığı ve beynine enfeksiyon yayıldığı tespit edildi.

Hortumla beslendi, şimdi hareketlenmeye başladı

İlk yıllarda burnundan hortumla beslenen Mehmet Emir, fizik tedavi süreci sayesinde beslenme hortumundan kurtuldu ve sınırlı da olsa hareket kazanmaya başladı. Ancak hâlâ başını sabit tutmakta zorlanıyor. Bebek arabasına sığmayan Emir, engelli pusetine ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 60 bin TL maliyeti olan özel puset için aile destek bekliyor.

Anne N.Ö.: “Her gün mücadele ediyoruz”

Mehmet Emir’in annesi N.Ö., yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

“Doktorlar, sivrisinek ısırığının beynine enfeksiyon yaydığını söyledi. Tek çarenin fizik tedavi olduğunu belirttiler. Zamanla ilerleme oldu, artık hortumla beslenmiyor ve tepki veriyor. Onu anlamaya başladık. Her gün fizik tedaviye gidip geliyoruz. O benim evladım, elbette bakacağım ama keşke bir tedavisi olsa diye bekliyoruz.”

“20 yılda ikinci kez karşılaşıyorum”

Mehmet Emir’e fizik tedavi uygulayan Fizyoterapist Cemil Karadağ da Batı Nil virüsünün çok nadir görüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“20 yıldır bu işi yapıyorum, ikinci kez böyle bir vaka görüyorum. İlki Hacettepe’deydi. Bu virüs taşıyan bir sivrisinek 5 kişiyi ısırsa bile sadece birinde hastalık gelişiyor. Türkiye’de 2024 yılı itibarıyla yalnızca 6 vaka tespit edildi. Eskişehir’de ise bu ilk.”

Puset için kampanya başlatıldı

Mehmet Emir’in ihtiyacı olan engelli pusetini temin etmek amacıyla Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl öncülüğünde bir yardım kampanyası başlatıldı. Muhtar Akıl, destek çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Emir’in pusete ihtiyacı var diyerek kampanyayı başlattık. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hayırseverlerin desteğiyle inşallah birkaç gün içinde puseti temin edeceğiz. Böylece Emir tedavilerine rahatlıkla gidebilecek. Herkese duyarlılığı için teşekkür ediyorum.”