CHP'li aday menzil şeyhinin elini öptü

CHP, Düzce Akçakoca'da Belediye Başkan Adayı olarak Fikret Albayrak'ı gösterdi. Albayrak'ın daha önce Menzil Cemaati şeyhlerinden Fevzeddin Erol’un elini öptüğü görüntüler ortaya çıktı.

BİR DE BEKLEMİŞ

Sosyal medyaya düşen görüntülerin Menzil’in Eskişehir kolunun şeyhi olan Fevzeddin Erol’un 2013’teki Akçakoca ziyaretine ait olduğu öğrenildi. Videodaki konuşmalardan Albayrak’ın Erol’u görebilmek için 1 buçuk saat beklediği anlaşıldı.

Görüşme esnasında belediye başkanı olan Albayrak’ın içeriye girer girmez Menzil Şeyhinin elini öpmesi dikkat çekti.

'GERÇEK BİR MÜCAHİT'

Videoda Menzil müritlerinden birinin Akçakoca’daki cemaat faaliyetlerine destek olması nedeniyle Albayrak’ı şeyhe “Gerçek bir mücahittir” diye takdim etmesi gözlerden kaçmadı. Albayrak’ın şeyhe muhabbetinin olduğu da vurgulandı.

'SİZİ GÖRMEK NE GÜZEL'

Albayrak ise Menzil şeyhi Erol’a “Ne güzel ilçemizde sizi görmek. Geleceğinizi öğrendim çok sevindim. ‘Çok şükür’ dedim. Buradan bütün dostlarımız giderdi Adıyaman’a. Merak ederdik.” dedi.

2009-2014 yılları arasında Akçakoca Belediye Başkanlığı yapan Albayrak bugünkü tanıtım toplantısında da yeniden CHP’nin adayı olarak ilan edildi ve Genel Başkan Özgür Özel’le fotoğraf verdi.