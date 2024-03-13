CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı için "dolandırıcılık" inceletilmesi başlatıldı!

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında "dolandırıcılık" suçundan inceleme başlatıldı. Akpolat'ın yönettiği Beşiktaş Belediyesi'nin 2021 yılında bir firmayla fuar anlaşması yaptığı ancak taahhüt ettiği meblağı ödemediği iddia ediliyor. Danıştay, İçişleri Bakanlığı'nın kovuşturmanın yapılmasına izin vermediği kararını bozarak ön inceleme başlatılmasına karar verdi.





Cumhuriyet Halk Partili Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP Parti Meclisi üyesi ve dönemin Belediye Başkan Danışmanı Ali Haydar Fırat hakkında dolandırıcılık suçundan inceleme başlatıldı.



İddialara göre Beşiktaş Belediyesi 5-18 Temmuz 2021 tarihlerii arasında "edebiyat ve kitap günleri" etkinliği düzenledi. Belediye etkinlik için Ali Avcu'nun, FuaRoN firması ile anlaştı. Toplam etkinlik gideri 1 milyon 750 bin TL olarak belirlendi.



Levent ve Beşiktaş sahilinde etkinlikler yapıldı ancak aradan geçen 3 yıla rağmen belediye etkinlik giderlerinin 1 milyon 400 bin TL'lik kısmını ödemedi.



Belediye ödeme yapmayınca Ali Avcu konuyu yargıya taşıdı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve o dönem danışmanlığını yapan Ali Haydar Fırat hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede belediyenin ödeme yapmaması nedeniyle firmanın maddi ve manevi zarara uğradığı ve firmanın iflasın eşiğine geldiği belirtildi. Avcu, belediye başkanı ve danışmanı hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "dolandırıcılık" fiillerinden suç duyurusunda bulundu.



Ancak İçişleri Bakanlığı, konu hakkında kovuşturma yapılmasına izin vermedi. Bakanlığın kararı hakkında Danıştay Birinci Dairesi'ne itiraz edildi. Danıştay, İçişleri Bakanlığı'nın kararını bozarak eylemin ön inceleme yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olduğunu belirtti. Kararda "yetkili merci tarafından ön inceleme verilmesi, bu emre dayalı olarak ön inceleme raporu düzenlenmesine" hükmedildi.



Avcu, belediyenin Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesi sebebiyle fatura kesmek istemediği ve daha sonra iştirak şirketleri ile kesebileceklerinin teklif edildiğini de belirtti.