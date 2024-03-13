CHP'nin adayı Özer: "DEM karşıtlığı AKP'nin değirmenine su taşır"

İstanbul Esenyurt ilçesinin adayı Ahmet Özer, "Bülent Kerimoğlu ve Burcu Köksal AKP’nin değirmenine su taşıyor" dedi.

Editör: Yağmur Biçen
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CHP'de Burcu Köksal krizi devam ediyor. CHP ve DEM Parti'nin ittifak yaptığı İstanbul Esenyurt ilçesinin adayı Ahmet Özer, "Bülent Kerimoğlu ve Burcu Köksal AKP’nin değirmenine su taşıyor" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ise Köksal'a sahip çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi içinde kargaşa bitmiyor. CHP ve DEM Parti'nin ittifak yaptığı Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer, CHP'li Bülent Kerimoğlu ve Burcu Köksal hakkında konuştu. Özer, "Kerimoğlu ve Köksal AKP’nin değirmenine su taşıyor" dedi.

Bölünme açılımını ve özerliği savunan Özer, Burcu Köksal konusunda Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine katıldığını belirtti. Özer, "Sayın İmamoğlu'nun açıklamasına aynen katılıyorum. Kendisine başka bir parti arayacak" ifadelerini kullandı. Özer, "Köksal eğer böyle düşünüyorsa belediye başkan adayı olmayacak" dedi.

Özer, önceki gün kendisini "ayrılıkçı bir Kürt ideolog" sözleriyle eleştiren CHP Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu içinse "AKP ağzıyla konuşuyor. AKP'nin değirmenine su taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Bülent Kerimoğlu gibi insanlar kaybetmeye mahkumdur. Çünkü onlar CHP kaybetsin diyorlar" diyen Özer, avukatlarının Kerimoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise katıldığı bir programda Burcu Köksal'a sahip çıktı.
"Belediye başkanının kapısı herkese açık olur. Ben Burcu Hanımla da görüştüm, yani net bir şekilde benim gibi düşünüyor." dedi

Öte yandan Mansur Yavaş, Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nun aday yapılma sürecinde kendisinin bilgisi olmadığını söyledi.

İmamoğlu: "Bu da size kapak olsun!"İmamoğlu: "Bu da size kapak olsun!"Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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