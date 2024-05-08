CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden işçi çıkarılacak! Konuyla ilgili açıklama geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bir önceki CHP'li başkan Tunç Soyer’in giderayak işe aldığı işçi sayısı netleşti. Belediyeden yapılan açıklamada 1 Ocak’tan sonra bin 909 kişinin işe alındığı bildirildi.

Cemil Tugay başkanlığındaki yeni yönetim Soyer'in son dönemde işbaşı yapmak için 912 kişiiye çağrı yapıldığı ve işlemlerinin başlatıldığını tespit etti.

Son dönemde alınan işçilerin 250'sinin ilk aşamada işten çıkarılacağı duyuruldu. Çıkarma gerekçesi olarak "peronelin İhtiyaç fazlası ve aranan kriterleri taşımaması ile işe başlama öncesi işlemlerinde eksiklikler saptandığı" gösterildi.

Açıklamada işlemleri yasal çerçevede yürütüldüğü ve kişiye özel herhangi bir uygulama söz konusu olmadığı bildirildi.

Aday olamayacağı belli olan eski başkan Tunç Soyer son dönemde aldığı yaklaşık 3 bin işçinin belediye maliyesine aylık ek 100 milyon lira yük getirdiği biliniyor. Bir yıllık maliyet ise 1 milyar 200 milyonu buluyor. Bu oran belediyenin 2024 bütçesinin yaklaşık yüzde 2,5'unu oluşturuyor.