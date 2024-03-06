CHP'li Soyer halkın canını hiçe sayıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 24 Şubat'ta açtığı Narlıdere Metrosu can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Çünkü metro sinyazasyon olmadan çalıştırılıyor. Ciddi iş güvenliği riskleri var. Metronun koridorları, merdivenleri hala bir şantiye alanı. Dahası yüklenici firma istasyonları İzmir Metro A.Ş.'ye de devretmedi. Muhabirimiz Özgür Doğu Saymaz, metronun gerçek yüzünü gözler önüne seren bir haber hazırladı. İzliyoruz.

İzmir’de 24 Şubat'ta hizmete alınan Narlıdere Metrosu’nun hali içler acısı. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Haluk Levent konseriyle açtı. Ancak taşeron firma 7 istasyonu Metro A.Ş.’ye dahi devretmedi. Metro trenleri ise sinyalizasyon sistemi çalışmadan 15 dakikada bir sefer yapıyor. Yeni metroda hizmet saat 22.00’de sona eriyor.



İşletmede en büyük sorunların başında da ciddi iş güvenliği eksikleri geliyor. İstasyonlar tam anlamıyla şantiye alanı. Yolcular şantiyenin ortasından geçerek trenlere ulaşıyor.



Narlıdere Metrosunda 7 durak bulunuyor. Bu duraklarda metro işçilerinin görev yapacağı alanlar henüz tamamlanmadı. Emekçiler için tuvaletler bile hazır değil. İşçiler tuvalet ihtiyaçlarını farklı istasyonlarda ya da yer yüzüne öıkarak gideriyor.



Önemli eksiklerden biri engelli ve yaşlı bireylerin kullanacağı asansörlerin hizmete girmemesi. Tekerlekli sandalye ile metroya gelen bir vatandaş asansörler hizmete girmediği için tren hattına inemiyor.





Metroda güvenlik kameraları da yok. Kameralarının olmaması hem çalışanlar hem de vatandaşlar için asayiş riski oluşturuyor.



Aday yapılmayan CHP’li Tunç Soyer’in 15 Nisan’a kadar ücretsiz olarak duyurduğu Narlıdere Metrosu’nda para alınmak istese o da yapılamayacak. Çünkü ücret turnikeleri de tamamen takılmamış.



Ulusal Kanal'ın ulaştığı belediye kaynakları, metronun eksiklerinin giderilmesi için 6 aya ihtiyacı olduğunu söyledi.