CHP'li yönetici araç içinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 22.00 sularında Bozova ilçesinin Atatürk Baraj Gölü’ne kıyısı olan Çatak bölgesinde vatandaşlar, bir aracın içinde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı kilitli olan araç açıldıktan sonra yapılan kontrollerde, içerideki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi Evren Efe Ödemiş olduğu tespit edildi. Aracın içinde yakılan kömür nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Olay yerinde bulunan bir intihar notu, olayın intihar olabileceği şüphesini güçlendirdi.

Ödemiş’in cenazesi, detaylı inceleme için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.