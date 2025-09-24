Çiftçi traktörde ölü bulundu: Gömleğinde 2 arı çıktı

Yakınları, Kurd’u traktörün direksiyonunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Kurd’un hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖMLEĞİNDE 2 ÖLÜ ARI BULUNDU

Yapılan incelemede Kurd’un gömleğinin içinde 2 ölü arıya rastlandı. Ayrıca kolunda çok sayıda arı sokması izi tespit edildi.

ALERJİK REAKSİYON İHTİMALİ

Ahmet Kurd’un, arı sokmasına bağlı alerjik reaksiyon sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.