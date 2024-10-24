Çığ tehlikesi! 6 köy yolu kapanırken ekipler seferber oldu

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Borçka'ya bağlı Camili Havzası'na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunun 28'inci kilometresine öğle saatlerinde çığ düştü. Çığ sonucu yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı ve Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, kara yolları ekipleri tekrar nakliye için bölgeye sevk edildi.