Çığ tehlikesi! 6 köy yolu kapanırken ekipler seferber oldu

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen yağış nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çığ tehlikesi! 6 köy yolu kapanırken ekipler seferber oldu
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 Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Borçka'ya bağlı Camili Havzası'na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunun 28'inci kilometresine öğle saatlerinde çığ düştü. Çığ sonucu yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı ve Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, kara yolları ekipleri tekrar nakliye için bölgeye sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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