Çıkan yangında art arda patlamalar yaşandı

Yangın, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Metruk bir evde yangın çıktı. Peş peşe meydana gelen patlamalar paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çıkan yangında art arda patlamalar yaşandı
Editör: Yağmur Biçen
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Saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi’nde yaşanan olayda iddiaya göre Bağdatlı Sokak'ta bulunan metruk bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangınla birlikte peş peşe gelen patlama sesleri paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda, yaralanan olmaz iken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# yangın # patlama
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