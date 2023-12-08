Çıldır Gölü'nün Bir Kısmı Dondu

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor. Türkiye'de Van Gölü`nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü kısmen buz tuttu. Bir bölümü buzla kaplanan gölün ilk ziyaretçileri İstanbul'dan gelen turistler oldu.

Çıldır Gölü'nün Bir Kısmı Dondu

Çıldır Gölü buz tutmaya başladı. Kars-Ardahan sınırında yer alan ve Türkiye'de Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü'nde soğuk havanın etkisiyle buz tabakaları oluşmaya başladı.

Bir bölümü buz tutan Çıldır Gölü'nün ilk misafirleri de gelmeye başladı.

Atlı kızakçılar, gölün tamamı buz tutmadığı için etrafı beyaza bürünen göl kıyısında hizmet vermeye başladı.

Kartpostallık görüntüler oluşturan Çıldır Gölü, doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Çıldır Gölü # soğuk hava # kars # ardahan
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