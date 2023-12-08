Sivas'ta Yağdonduran Tüneli Açıldı

Sivas'ta yapımı tamamlanan Yağdonduran Tüneli hizmete açıldı. Tünel sayesinde Kangal ile ulaş ilçeleri arasındaki mesafe bir buçuk kilometre kısaldı.

Sivas'ta Yağdonduran Tüneli Açıldı

Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı tamamlanan 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli açıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Sivas-Malatya karayolu Yağdonduran Geçidi'nde kış ayları yaşanan ulaşım sorununu ortadan kaldıracak tünelin, araç trafiğine açıldığı bildirildi.

Hizmete giren tünel sayesinde güzergah 1500 metre kısaldı.

Tünel sayesinde Yağdonduran mevkiinde olumsuz yol koşulları nedeniyle meydana gelen ölümlü kazaların da önüne geçilmiş olacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sivas # tünel
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