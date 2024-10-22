Çıldır’da tır kazası: 74 küçükbaş hayvan telef oldu

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, bir tırın çarptığı 74 küçükbaş hayvan telef oldu. Ardahan-Çıldır kara yolunun Kotanlı köyü yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir tır çarptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çıldır’da tır kazası: 74 küçükbaş hayvan telef oldu
Yayınlanma:

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, bir tırın çarptığı 74 küçükbaş hayvan telef oldu. Ardahan-Çıldır kara yolunun Kotanlı köyü yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir tır çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, 74 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kara yolu çevresinde hayvanların trafik güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı. Çiçek, "Sürekli uyarılarımıza rağmen bu tür olaylar yaşanmaya devam ediyor. Ölümlü ya da yaralanmalı kazalara neden olabileceği için sürüler, özellikle kara yolunun yakınlarında başıboş bırakılmamalı. Ayrıca, akşam saatlerinde çobanların el feneri ve reflektörlü yelek kullanmaları çok önemli. Aksi takdirde bu tür kazaların önüne geçmek zor" dedi.

Neymar, 369 Gün sonra sahalara döndüNeymar, 369 Gün sonra sahalara döndüSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

ardahan Trafik
Günün Manşetleri
Narin Güran davasında önemli gelişme!
"Fetullah'ı değil NATO'yu cehenneme yollayalım"
Erdoğan ve Putin BRICS Zirvesi’nde buluşuyor
PKK/PJAK'A karşı İran-Türkiye ortaklığı
Hizbullah ve Kassam'dan İsrail'e peş peşe saldırılar
Özgür Özel'den terör tutuklusu Demirtaş'a ziyaret
MSB'den Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama
Özgür Özel'den Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama
Bakan Ali Yerlikaya'dan FETÖ'yle mücadele açıklaması
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşının ölümü hakkında açıklama
Çok Okunanlar
Narin Güran davasında önemli gelişme! Narin Güran davasında önemli gelişme!
FETÖ'de Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? FETÖ'de Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek?
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşının ölümü hakkında açıklama Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşının ölümü hakkında açıklama
Fethullah Gülen öldü Fethullah Gülen öldü
Erdoğan ve Putin BRICS Zirvesi’nde buluşuyor Erdoğan ve Putin BRICS Zirvesi’nde buluşuyor