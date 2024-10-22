Çıldır’da tır kazası: 74 küçükbaş hayvan telef oldu

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, bir tırın çarptığı 74 küçükbaş hayvan telef oldu. Ardahan-Çıldır kara yolunun Kotanlı köyü yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir tır çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, 74 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kara yolu çevresinde hayvanların trafik güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı. Çiçek, "Sürekli uyarılarımıza rağmen bu tür olaylar yaşanmaya devam ediyor. Ölümlü ya da yaralanmalı kazalara neden olabileceği için sürüler, özellikle kara yolunun yakınlarında başıboş bırakılmamalı. Ayrıca, akşam saatlerinde çobanların el feneri ve reflektörlü yelek kullanmaları çok önemli. Aksi takdirde bu tür kazaların önüne geçmek zor" dedi.