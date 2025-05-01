Cinayetin ardından mezarına saldırmışlardı: Sanık için istenen ceza belli oldu

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümünün ardından yaşanan bir başka şok edici olay daha yargıya taşındı. Genç yaşta hayatını kaybeden Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şüpheli hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cinayetin ardından mezarına saldırmışlardı: Sanık için istenen ceza belli oldu
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Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümünün ardından, ailesi bu kez oğullarının mezarının zarar görmesiyle sarsıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mezar tahribatına ilişkin hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu.

İddianamede, 24 Ocak 2025’te hayatını kaybeden Minguzzi’nin ölümüne ilişkin davanın görüleceği 10 Nisan günü, Merter Mezarlığı’ndaki mezarının tahrip edildiği bilgisine yer verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında mezarlık çevresindeki güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerden, mezarı tahrip eden kişinin Duran Aydın olduğu tespit edildi.

Sanığın suçu kabul ettiği belirtilen iddianamede, Aydın hakkında “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianamede, maktul Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi, müşteki sıfatıyla yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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