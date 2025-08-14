Cinayetten sonra kendini ihbar etti, sahte askeri kimlikle yakalandı

Gümüşhane’nin Zafer Meydanı’nda kimlik kontrolü yapan bekçiler, askeri personel kimliği gösteren bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek takibe başladı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, şahsın konaklamak için öğrenci yurduna giriş yaptığı sırada gösterdiği uzman çavuş kimliğinin sahte olduğunu tespit etti.

ALANYA’DA CİNAYETTEN ARANIYORDU

Kimlik sorgusunda şahsın M.U. (21) olduğu ve Antalya’nın Alanya ilçesinde işlenen bir cinayetin zanlısı olarak arandığı belirlendi. Üzerinde yüklü miktarda para bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Olayın 9 Ağustos’ta Alanya’nın Saray Mahallesi’nde yaşandığı, M.U.’nun evinde tartıştığı arkadaşı Abdulcebbar Y.’yi (28) öldürdüğü ve ardından evi kiraladığı emlakçıya mesaj atarak kendisini ihbar ettiği öğrenildi.

KAÇIŞ PLANI BAŞARISIZ OLDU

Cinayetin ardından maktule ait araçla Mersin’e giden zanlının burada bir pansiyonda kaldığı, sonrasında İstanbul’dan uçakla Trabzon’a geçtiği, tur otobüsüyle Artvin’in Hopa ilçesine gittiği tespit edildi. Gürcistan’a kaçmaya çalışan ancak çıkış yapamayan M.U.’nun Hopa’da otelde konakladığı, ardından Trabzon’a, oradan da Gümüşhane’ye geldiği belirlendi.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan M.U., Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Antalya’ya sevk edildi.