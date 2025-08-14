Tekirdağ’da yasağa rağmen denize girildi: Can pazarı yaşandı

YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde Valiliğin fırtına nedeniyle getirdiği yasağa rağmen denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Olay sırasında zincir oluşturan vatandaşlardan 2 kişi de akıntıya kapıldı.

KURTARMA ÇALIŞMASINDA 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, Kumbağ Mahallesi’nde yoğun dalgaların olduğu bölgede meydana geldi. Denize giren bir kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu gören vatandaşlar yetkililere haber verdikten sonra zincir oluşturarak yardım etmeye çalıştı. Bu sırada zincir oluşturmaya katılan 15 kişiden 2’si de boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ HÂLÂ KAYIP

Denizde kaybolan kişinin bulunması için Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Kumbağ Karakol Komutanlığı’na bağlı jandarma ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

VALİLİKTEN DENİZE GİRME YASAĞI

Tekirdağ Valiliği, fırtına sebebiyle Süleymanpaşa ilçesinde denize girmeyi 3 gün süreyle yasaklamıştı. Ancak yasağa uymayanların neden olduğu olayda büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.