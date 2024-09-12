Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek entübe edildi

Türkiye Narin’in ölümüyle sarsılmışken bir haber de Tekirdağ’dan gelmişti. Hastaneye getirilen ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan iki yaşındaki bebeğin vücudundaki izler incelenmiş ve bebeğin cinsel istismara uğradığı anlaşılmıştı. Bebeğin hastanedeki tedavisi sırasında yaşam savaşını kaybettiği haberi yayıldı ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bunu yalanladı. Bakanlık "Haberlere konu olan çocuğumuz entübe durumundadır." açıklaması yaptı.

Malkara’da yaşayan B.Y., kızı S.Y.yi 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudundan morluklar olan anne Y., doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi. Çocuğun televizyon ünitesinden düştüğü söylendi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi.

DARP İZLERİ VE MORLUKLAR VARDI

Aile, geçen pazar akşamı S.Y.’yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın halde olan S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, KARDEŞİ KORUMAYA ALINDI

olis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu. B.Y., kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

KOMŞUNUN ÇOCUKLARI TUTUKLANDI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve gizlilik kararı aldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında B.Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edilen Bakiye Yeniçeri, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Çocuğu ihmal' suçundan tutuklanıp cezaevine götürüldü. Gece saatlerinde mahkemeye çıkarılan S.Y.'nin bırakıldığı komşularının isimleri açıklanmayan 13 ve 14 yaşlarında olan 2 çocuğu da tutuklandı.

İMAM NİKAHLI EŞİ VE KOMŞUSU DA TUTUKLANDI

B.Y.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı S.Ö. ve bebeği evine bıraktığı K.A. da Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarıldı. 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün minik S.Y.'nin cinsel istismara uğradığının Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’nun kati raporuyla kesinleştiğini açıkladı.

ANNE DELİLLERİ GİZLEDİ

Gürcün, "Annenin olay hakkında çocuğundaki durumu fark etmesine rağmen delilleri karartması ve gizlemesi söz konusu. Annenin dün de tutuklanmasının gerekçesi buydu. Çünkü anne burada çocuğun uğradığı maalesef cinsel istismar vakasına karşı bunu anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor. Akabinde de çocuğunu 3 gün boyunca hastaneye götürmeyerek bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. Çocuğumuzun şu anki duruma düşmesine sebebiyet veriyor maalesef. Olayın vahameti nedeniyle kurumlarımız hızlı bir şekilde aksiyon aldılar. Rapor son haline getirilmiş ve kati rapor dosya içerisinde mevcut. Zaten şüpheli 2 kişinin tutuklanmasına sebep buydu. Maalesef ne yazık ki, evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda” dedi.