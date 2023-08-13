Cizre 48 dereceyi gördü! Kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi

Sıcak hava giderek bunaltıyor, yurdun birçok noktası sıcak hava etkisinde.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcaklık 48 dereceye ulaştı.

Sıcak nedeniyle iş yerlerinin çoğu kepenklerini kapatılırken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Vatandaşlar Cizre Nehri kenarında gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ediyor.

Öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı. Sıcaklığın gelecek hafta 41 ila 46 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Batman'da da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Batman'da vatandaşların bir kısmı gündüz saatlerinde dışarı çıkmadı, bir kısmı da parklardaki gölge alanlarda vakit geçirdi.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle çocuklar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ücretsiz havuzlarına yoğun ilgi gösterdi.