Cizre’de kaçak yapı yıkımı gerginliği

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaçak yapıldığı için belediye tarafından yıkım kararı alınan 3 katlı binanın yıkım çalışmasına gelen belediye ekipleri ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

Cizre’de kaçak yapı yıkımı gerginliği
Cizre’de kaçak yapı yıkımı gerginliği
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Cizre Belediyesi tarafından Nusaybin Caddesi'nde iki katı kaçak olduğu için yıkım kararı alınan 3 katlı binanın yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Çok sayıda zırhlı araç ve Çevik Kuvvet polisleri ile birlikte yıkım için bina önüne gelen ekipler ile bina sahibi arasında çıkan tartışmaya çevredeki vatandaşlar da dahil oldu. Polis ekipleri kalabalığa müdahale etti. Yıkım çalışmasına direnen bina sahibi, çatıya çıkarak binadan atlayacağını söyledi. Bina sahibini polisler son anda engelleyerek atlamaktan kurtardı.
Biten bir binanın yıkımının yapılmasının doğru olmadığını ifade eden vatandaşlar, "Binayı yıkacaklarına uzlaşmaya gitsinler" diyerek, belediye yıkım ekiplerine ve güvenlik güçlerine tepki gösterdi. Vatandaşlar, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile dağıldı. Cizre Belediyesi'ne ait iş makinesi de kaçak olan iki katı yıkma çalışmalarına başladı.

Mahalleliden 35 haneye doğalgaz hattı getirmeyen firmaya tepkiMahalleliden 35 haneye doğalgaz hattı getirmeyen firmaya tepkiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # Cizre # kaçak yapı
Çok Okunanlar
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Döviz alış ve satış fiyatları yükseldi mi? 20 Eylül günü dövizde son durumu...
Döviz alış ve satış fiyatları yükseldi mi? 20 Eylül günü dövizde son durumu...
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar Bursa'da Lezzet Şöleni! - Ulusal Kanal Bursa'da Lezzet Şöleni! - Ulusal Kanal Whatsapp kanal özelliği silme işlemi nasıl yapılır? Whatsapp kanal özelliği silme işlemi nasıl yapılır?