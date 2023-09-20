Mahalleliden 35 haneye doğalgaz hattı getirmeyen firmaya tepki

Kozlu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi Kırlangıç Caddesi'nde bir süre önce doğalgaz çalışmaları başladı. Yetkili firma tarafından başlayan çalışmalarda iddiaya göre 53 hanenin 18'ine hat çekilirken kalan 35 hanenin bulunduğu diğer yarısı için herhangi bir çalışma yapılmadı. Yaşadıkları yere doğalgazın gelmeyeceğini öğrenince şok yaşayan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Kozlu Belediyesi'ne çağrıda bulunan vatandaşlar, mağduriyetin giderilmesini istedi.

Aynı zamanda belediyenin mahalledeki çalışmalarını yetersiz bulan mahalleli, kış mevsimi öncesi doğalgaza geçme hayali yaşarken hayatlarının şokunu yaşadıklarını ifade ettiler. 71 yaşındaki Hayri Öztürk, şu sözleri söyledi:

- Mağduriyetin neresinden başlasak bilemiyorum. Her zaman mağduruz. Hangi işimiz olursa olsun Ankara’ya yazmadan hiçbir işimiz görülmüyor. Doğalgaz yapılan yer neredeyse 1 kilometre ve 18 hanenin. Başladıkları yerden burası ise 35 hane. Arada en fazla 150 metre var. Gelmiyor doğalgaz buraya diyorlar. Eğer belediye bize hizmet getiremeyecekse, biz belediyenin hizmetini alamayacaksak, bizi belediyeden çıkarıp köye bağlasınlar.