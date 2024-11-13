Çocuk parkında yangın: 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ’ın Kırklar Mahallesi’nde bulunan bir çocuk parkında dün akşam saatlerinde çıkan yangın, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çocuk parkında yangın: 3 şüpheli gözaltına alındı
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 Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede parkın oyun alanlarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedenini araştıran polis, yangına sebep olan 3 şüpheliyi tespit etti. Küçük yaştaki 3 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. “Kamu malına zarar verme” suçlamasıyla işlem başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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