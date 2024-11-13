Çocuk parkında yangın: 3 şüpheli gözaltına alındı

Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede parkın oyun alanlarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedenini araştıran polis, yangına sebep olan 3 şüpheliyi tespit etti. Küçük yaştaki 3 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. “Kamu malına zarar verme” suçlamasıyla işlem başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.