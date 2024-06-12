Çocukların kavgası büyüdü! Aileler dahil oldu

Olay, Şanlıurfa'da meydana geldi. Çocukların kavgasında aile büyükleri de dahil oldu. Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Çocukların kavgası büyüdü! Aileler dahil oldu
Editör: Yağmur Biçen

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de karışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik'e bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çocukların kavgasına büyükler de karışınca kavga büyüdü. 2 kişinin yaralandığı olaya polis ekipleri müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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