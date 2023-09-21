Çöken bina bitişikteki apartmana zarar verdi

Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bir bina, yıkım çalışması sırasında çökerek bitişikteki apartmana zarar verdi. Binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çöken bina bitişikteki apartmana zarar verdi
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Elazığ'da depremlerde ağır hasar gördüğü için boşaltılan konutların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kültür Mahallesi Alev Sokak'ta bulunan 5 katlı ağır hasarlı bir apartmanın yıkım işi bina sakinlerinin anlaşması üzerine özel bir firmaya verildi.

Boşaltılan bina yıkım çalışması sırasında aniden çöktü. Bu esnada bitişikteki apartmanın bazı katlarında dairelerin duvarları hasar gördü.

Dairelerde yaşanan hasarın yıkımı yapan firma tarafından onarılacağı öğrenildi.

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# Elazığ # deprem # Bina
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