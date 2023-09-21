Sınır hattında orman yangını! 9 dönümlük alan zarar gördü

Edirne'de Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın 3 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Sınır hattında çıkan yangında yaklaşık 9 dönümlük alan zarar gördü.