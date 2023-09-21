İzmir'de silahlı saldırı! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç, hayatını kaybetti. Gencin cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de silahlı saldırı! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Mustafa Akkavak (19) kullandığı 35 LGH 80 plakalı motosiklet ile Osmangazi Mahallesi'nde seyir halindeyken aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

PKK lehine slogan atmışlardı! O şüpheliler tutuklandıPKK lehine slogan atmışlardı! O şüpheliler tutuklandıGündem

İZMİR'DE SİLAHLI SALDIRI!

Akkavak, aynı motosiklette bulunan arkadaşıyla olay yerinden kaçarken 593. Sokak'ta vuruldu Motosiklet, bir evin kapısına çarptıktan sonra yolda sürüklendi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, "Kardeşim vuruldu, yardım edin." diyen motosikletteki diğer kişi ile şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akkavak, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

# silahlı saldırı # izmir # genç # hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
8 ilçede sular akmayacak! İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler
8 ilçede sular akmayacak! İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler
İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! TÜİK açıkladı!
İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! TÜİK açıkladı!
21 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
21 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 21 Eylül'de İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 21 Eylül'de İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler
Öne Çıkanlar "Devlet, Tayyip Bey'e Görev Verdi" - İşin Aslı - Prof. Dr. Emin Gürses - Ulusal Kanal "Devlet, Tayyip Bey'e Görev Verdi" - İşin Aslı - Prof. Dr. Emin Gürses - Ulusal Kanal Kerkük’te Türkçe resmi dil oldu! Kerkük’te Türkçe resmi dil oldu!