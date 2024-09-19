Çöp kamyonunun çarptığı bisikletteki çocuk öldü

Konya'nın Meram ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Belediyeye ait çöp kamyonu, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki O.T.B'ye çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Çöp kamyonunun çarptığı bisikletteki çocuk öldü
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Konya'nın Meram ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer Harmancık Caddesi kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Hasan A. yönetimindeki 42 DNR 04 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki O.T.B'ye çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Okula gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen çocuğun cenazesi, incelemenin ardından cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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