Çorum Belediyesi'nden su kesintisi uyarısı geldi

Çorum Belediyesi duyurdu, şehirde su kesintisi yaşanacak. 24 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek olan su kesintisi hakkında Çorum Belediyesi açıklamada bulundu. '24 Ekim Perşembe günü sabah 08.00 ile 20.00 arasında su hattında yapılacak olan çalışma nedeniyle planlı su kesintisi yapılacaktır.' açıklamasını yapan Çorum Belediyesi, su kesintisi olacak yerlerin isimlerini de duyurdu.

SU KESİNTİSİ UYARISI

Çorum Belediyesi, 24 Ekim Perşembe günü şehrin bir bölgesinde yapılacak olan planlı su kesintisi nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için uyarıda bulundu.

Çorum Belediyesi’nden planlı su kesintisi ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “24 Ekim Perşembe günü sabah 08.00 ile 20.00 arasında su hattında yapılacak olan çalışma nedeniyle planlı su kesintisi yapılacaktır. Bayat Gediği, İbrahim Çayırı, Osmancık Caddesi’nin bir bölümü, Bayat Köyü ve Kamışlıevler bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur” denildi