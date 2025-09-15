Çorum’da apartmana pompalı tüfekli saldırı: 2 kadın her yerde aranıyor

Çorum’da bir apartmana pompalı tüfekle ateş eden iki kadın kayıplara karıştı. Olay, Ulukavak Mahallesi Kahramançavuş Caddesi’nde meydana geldi.

Ellerinde pompalı tüfek bulunan kimliği henüz belirlenemeyen iki kadın, bir apartmanın önüne gelerek 5. kattaki daireye ateş açtı. Açılan ateş sonucu dairenin camları kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırının caddede park halinde bulunan bir tırın arkasında gizlenen kadınlar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

