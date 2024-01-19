Çorum'da kanlı kavga! Çocuk parkında birbirine girdiler

Çorum'da çocuk parkında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çorum'da kanlı kavga! Çocuk parkında birbirine girdiler
Çorum'da kanlı kavga!

Olay, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. ile Y.U. arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Y.U. üzerinde bulunan bıçak ile E.G.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı E.G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçaklama olayını gerçekleştiren Y.U. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucu suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Usta Tırmanıcıların Boynuzlu KavgasıUsta Tırmanıcıların Boynuzlu KavgasıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Çorum # çorum # kavga
Çok Okunanlar
Hafize Gaye Erkan'dan babasıyla ilgili iddialar hakkında açıklama
Hafize Gaye Erkan'dan babasıyla ilgili iddialar hakkında açıklama
Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Enfeksiyon hastalıkları tırmanışa geçti! Sürekli çoğalıyor! Sağlık Bakanı Koca açıkladı!
Enfeksiyon hastalıkları tırmanışa geçti! Sürekli çoğalıyor! Sağlık Bakanı Koca açıkladı!
Ehliyeti olanlar dikkat! 2024 içinde mutlaka yaptırmanız gerekiyor
Ehliyeti olanlar dikkat! 2024 içinde mutlaka yaptırmanız gerekiyor
Kanserde yaş düşüyor! Artık gençlerde bile çok sık görülüyor!
Kanserde yaş düşüyor! Artık gençlerde bile çok sık görülüyor!
Öne Çıkanlar Hollanda'da Faşizm! Üniversiteyi Kapattılar! | Ulusal Haber Hollanda'da Faşizm! Üniversiteyi Kapattılar! | Ulusal Haber Türkiye'nin en yaşanabilir illeri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi il var... Türkiye'nin en yaşanabilir illeri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi il var...