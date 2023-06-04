Çorum'da mantar yiyen 10 kişi zehirlendi

Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Çorum'da mantar yiyen 10 kişi zehirlendi
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Çorum merkez, Boğazkale ilçesi ile Seydim ve Türkler köylerinde doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan Arif Ç. (64), Ömer K. (47), Ayfer A. (47), Ali G. (44), Makbule B. (47), Eren K. (16) ve Sevdenur Ö. (22), bulantı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu.

Dodurga ilçesinde ise Gülizar Ü. (48), Satı Ü. (78), Mehmet Ü. (77) ise aynı şikayetlerle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ü, yakınları tarafından özel araçla, durumları ciddi olan Gülizar Ü. ile Satı Ü. ise yapılan müdahale sonrası ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

10 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# çorum # mantar
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