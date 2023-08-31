Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çorum'un Laçin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Editör: Süleyman Daban
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Çorum'ın Laçin ilçesinde Eski Yavu köyü Obruk Barajı gölü yanındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarp kayalıklardan oluşan bölgeye güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, yangının ulaşım açısından zor bir alanda başladığını söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını aktaran Dağlı, itfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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