Çorum'da şok uygulamalar! Silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorum'da ekipler tarafından "şok" uygulamalar gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 4 tabanca, 1 tüfek, 71 mermi, 2 delici ve kesici alet ile 50 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. "Ttehdit" ve "hakaret" suçlarından 2 ayrı araması bulunan bir şüpheli de yakalandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Çorum'da şok uygulamalar! Silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi
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Yurt genelinde asayiş uygulamaları sürüyor. Son olarak Çorum'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere çeşitli park, cadde ve sokaklarda gece saatlerinde uygulamalar gerçekleştirildi.

Çorum'da şok uygulamalar! Silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi - Resim : 1

Yunus timleri ile asayiş ve trafik ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen "şok" uygulamalarda, 4 tabanca, 1 tüfek, 71 mermi, 2 delici ve kesici alet ile 50 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suç unsurlarının bulunduğu kişiler hakkında adli işlem yapılırken, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 2 ayrı araması bulunan bir şüpheli de yakalandı.

Çorum'da şok uygulamalar! Silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi - Resim : 2

Ayrıca trafik yönünden kusurlu olduğu belirlenen bir sürücüye ise 32 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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