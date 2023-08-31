Çorum'da sokak ortasında silahlı kavga

Çorum’da çıkan silahlı kavgada ölen ya da yaralanan olmazken bir binanın duvarına saçma isabet etti.Olay, Gülabibey Mahallesi’nde meydana...

Çorum'da sokak ortasında silahlı kavga
Editör: Süleyman Daban
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Çorum’da çıkan silahlı kavgada ölen ya da yaralanan olmazken bir binanın duvarına saçma isabet etti.
Olay, Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile Bağcılar Caddesi’ne gelen E.S.(17) husumetli olduğu S.Y.’ye (17) pompalı tüfek ile ateş açarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir binanın duvarına isabet etti.
Polis ekipleri olaya karışan E.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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