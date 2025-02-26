Çorum’da şüpheli ölüm: 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Çorum’un Ulukavak Mahallesi’nde bir apartman dairesinde 26 yaşındaki İ.K.Ö. hayatını kaybetmiş halde bulundu. 31 yaşındaki M.D. ise baygın halde bulundu ve polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çatalhavuz 12. Sokak’taki eve gelen arkadaşları, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, içeride İ.K.Ö. ve M.D.’yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, İ.K.Ö.’nün yaşamını yitirdiğini, M.D.’nin ise baygın olduğunu belirledi.

İLK İNCELEMEDE YASAKLI MADDE ŞÜPHESİ

İlk belirlemelere göre, İ.K.Ö’nün yasaklı madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

M.D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.