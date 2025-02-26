İstanbul’da uyuşturucuya büyük darbe: 153 şüpheli yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 25,5 kg eroin, 17 kg metamfetamin, muhtelif miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

“GENÇLERİMİZİ UYUŞTURUCUDAN UZAK TUTMAK HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİ”

Bakan Yerlikaya, açıklamasında “Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Uyuşturucu ile ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin. Biz gereğini yapalım.” ifadelerine yer verdi.

Başarıyla tamamlanan operasyonda emeği geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerine teşekkür eden Yerlikaya, mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.