Çorum'da zincirleme trafik kazası

Çorum'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Çorum'da zincirleme trafik kazası
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Çorum'da, feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İnönü Caddesi Hastane Kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, biri ticari taksi 5 araç çarpıştı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da zincirleme trafik kazası - Resim : 1

Kazada yaralanan 36 yaşındaki Leman Y. ile 46 yaşındaki Halil Ç'ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

çorum trafik kazası
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