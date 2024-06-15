Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle video mesaj yayınladı. Mesajında gündemdeki birçok konuya değinen ve iyi dileklerde bulunan Erdoğan, siyasette yumuşama konusunda yine sıcak açıklamalar yaptı.

GÖZLER ERDOĞAN'DAYDI

Son günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in MHP’ye yönelik açıklamalarıyla büyüyen tartışmaların ardından gözler Erdoğan’a çevrilmişti. Özel, AK Parti ve MHP için ‘suç ortakları’ ifadesini kullanmıştı. Erdoğan mesajında, siyasetteki gündemle ilgili şunları söyledi:

'BAYRAMI KARDEŞLİK ŞÖLENİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'