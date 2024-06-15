Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajını açıkladı. Erdoğan'ın 'Siyasette oluşan yumuşama ikliminin, milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz' vurgusu dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle video mesaj yayınladı. Mesajında gündemdeki birçok konuya değinen ve iyi dileklerde bulunan Erdoğan, siyasette yumuşama konusunda yine sıcak açıklamalar yaptı.
GÖZLER ERDOĞAN'DAYDI
Son günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in MHP’ye yönelik açıklamalarıyla büyüyen tartışmaların ardından gözler Erdoğan’a çevrilmişti. Özel, AK Parti ve MHP için ‘suç ortakları’ ifadesini kullanmıştı. Erdoğan mesajında, siyasetteki gündemle ilgili şunları söyledi:
'BAYRAMI KARDEŞLİK ŞÖLENİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'
- Bayramlar, yetimlerin, öksüzlerin, garip gurebanın hatırlandığı, akrabalık ve komşuluk münasebetlerinin sıklaştığı, millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendiğimiz özel günlerdir. Koronavirüs salgını sebebiyle maalesef komşuluk, akrabalık, dostluk ilişkilerimizde araya mesafeler girdi. Bayramlar vasıtasıyla bu mesafeleri kapatıyor, sılayırahimi daha çok hatırlıyoruz. Atalarımız, 'gözden ırak olan gönülden de ırak olur' demişlerdir. Millet olarak her zamankinden daha fazla gönül birliğine, kalp birliğine, dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Siyasette oluşan yumuşama ikliminin, milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum.