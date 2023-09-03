Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sabancı çiftine ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Yunanistan’ın Leros adasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavileri sürüyor.
Sabancı çiftini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin yakınları karşıladı.
Çifte "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı.
Erdoğan’ın hastaneden ayrılmasının ardından ziyarete ilişkin fotoğraf kareleri, sosyal medyada paylaşıldı.