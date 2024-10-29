Cumhuriyet Bayramı'nı at üstünde Türk bayraklarıyla tur atarak kutladılar

Eskişehir'de, bir at çiftliğinin üyelerinden oluşan grup, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla atlı tur düzenledi.

Mert Sagit Mert Sagit
Cumhuriyet Bayramı'nı at üstünde Türk bayraklarıyla tur atarak kutladılar
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Yukarı Söğütönü Mahallesi'ndeki bir at çiftliğinin üyelerince organize edilen etkinlikte, bir grup Söğüt Uludere Bulvarı'nda at üstünde Türk bayraklarıyla tur attı.

Atlı grubun turu, yoldan geçen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Bazı sürücü ve yolcular cep telefonlarının kameralarıyla grubun fotoğraflarını çekti.

Grup adına konuşan Mahfuz Yılmaz, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamak için düzenledikleri etkinlikte atların üzerinde Türk bayrağını gururla taşıdıklarını söyledi.

"ATÇILIK ATALARIMIZDAN BİZE KALAN BİR SPOR"

8 atlı arkadaşıyla beraber bir farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, "Atçılık atalarımızdan bize kalan bir spor. Cumhuriyetimizi at sırtında kurduk. Daha önceki şanlı ordumuz, bu güzelim yurdu bizlere miras bırakırken at üstünde bu savaşları kazandılar. Biz de at üstünde hem farkındalık oluşturmak hem de ata sporumuz olan at biniciliğini insanlara aşılayabilmek için atlı bir yürüyüş yaptık." diye konuştu.

Etkinlikte at binen 10 yaşındaki Asya Sarı ise Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde böyle bir etkinlik yapılmasının çok güzel olduğunu ifade ederek, "At üstünde özgürlüğü hissediyorum. Atlı olmak güzel. Bana huzur veriyor. Bugün çok güzel bir gün. Atlarla böyle gezmekte çok güzel bir duygu." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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