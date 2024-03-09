Cumhuriyet Kadınları Derneği 8 Mart'a özel etkinlikler düzenledi!



Cumhuriyet Kadınları Antalya’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir dizi etkinlik düzenledi. Bu anlamlı etkinliğe, 7 kıtada ülkemizi ustalık derecesinde temsil eden Lelya Bayramoğulları, büyülü çalgısı, birikimi ve ezgileriyle değer kattı.



Nefesiyle evrene ezgiler saçan Flüt Sanatçısı Lelya Bayramoğulları, büyülü çalgısı ve birikimiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anmasına değer kattı.



Cumhuriyet Kadınları Derneği Kepez Özgürlük Şubesi, Antalyalı kadınları sanatla buluşturdu.Etkinlikte Antalya Gençlik Tiyatrosu Kuvay-ı Milliye oyunuyla sahne aldı. Leyla Bayramoğulları ile yapılan söyleşi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Ustalık sınıfı çalışmaları uluslararası alanda pek çok ödüle değer görülen Doçent Leyla Bayramoğulları, bu kez emekçi kadınlar için sahne aldı.



Bayramoğulları, etkinlikte kadın bestecilerin eserlerini ve Âşık Veysel bestesini seslendirdi.





