Cumhuriyet'in 100. Yılında İşçilerden ve Demokratik Kitle Örgütlerinden 100. Yıl Mesajı!

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları 29 Ekim öncesinde yurdun dört bir yanında başladı.



İşçi ve işveren sendikalarında Cumhuriyet’in 100. Yılında mesajlarını iletti.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Ergün ATALAY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü mesajını yayınladı.

Cumhuriyet, tarih sahnesinden yok edilmek istenen bir milletin var oluş mücadelesinde bir ve bütün olmasının, azminin ve inancının zaferidir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyeti biz kurduk, onu sizler yaşatacaksınız” ifadesi doğrultusunda devraldığımız emaneti var olan tüm zenginlikleri çoğaltarak yarına taşımak, bu ülkede yaşayan her vatandaşın görev ve sorumluluğudur. Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşku ve içtenlikle kutluyoruz.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, sendika adına 100’üncü yıl heyecanını paylaştı.

Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümünü kutluyoruz. Türkiye Yüzyılı Vizyonu ışığında ülkemizin ikinci yüzyılının, emeğin, üretimin ve alın terinin yüzyılı olmasını temenni ediyoruz.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da “Cumhuriyetimizin asırlık kazanımları ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşımak için ilham olmaktadır.” Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz.

Cumhuriyetimiz, eşsiz bir zaferin ardından, güçlü ve bağımsız bir Türkiye yaratma kararlılığı ile kurulmuştur. İlk yüzyıldaki başarılarımızdan aldığımız güç ve ilhamla geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. En büyük hazinemiz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde miras bırakmak için hiç yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

Demokratik kitle örgütlerinden de Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel mesajlar geldi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, yazılı basın açıklaması ile mesajını iletti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, ulusumuzun eşsiz fedakarlıkları ile kurulan Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını heyecanla, coşkuyla ve gururla kutluyoruz. Cumhuriyetimiz, bize kazandırdığı değerleri ile ikinci yüzyılımızda da ışığımız ve pusulamız olacaktır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşı kutlu olsun!

Türk Veteriner Hekimler Birliği de Cumhuriyet’in varoluş sürecinde olanlara teşekkürleriyle 100’üncü yıl mesajını iletti.