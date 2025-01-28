Daha 25 yaşında: Yemek yapmadığı gerekçesiyle öldürüldü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, eşi Yunus Korkut (34) tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle darbedildiği iddia edilen Ummuhan Korkut (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Daha 25 yaşında: Yemek yapmadığı gerekçesiyle öldürüldü
Yayınlanma:

 Olay, 21 Ocak akşamı saat 19.30 sıralarında Beyobası Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşinin bayıldığını ve ağzından köpük geldiğini ihbar etti.

Sağlık ekipleri tarafından önce Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ummuhan Korkut, durumu ağırlaşınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde vücudunda darp izleri ve morluklar tespit edilen Korkut’un beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Beyin ameliyatı sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Yunus Korkut, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılıkta verdiği ifadesinde, “Yemek yapmama meselesi yüzünden eşimle tartıştık. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi üzerine kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpük geldiğini fark ettim ve hemen 112’yi aradım” diyen Yunus Korkut, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gebze’de korkutan yangın! Binada mahsur kalanlar varGebze’de korkutan yangın! Binada mahsur kalanlar varYurt
Kadın Cinayetleri öldürüldü
Günün Manşetleri
15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli "samimi dileğim" diyerek İmralı'ya çağrı yaptı
Siirt Belediye Başkanı Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası
Bank Asya hissedarının da arasında olduğu 12 kişi yakalandı
Kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı
100 gözaltı
"Sosyal medya her şeyi ile kutsanacak bir özgürlük alanı değildir"
100 bin imza ile aday olabilir
Menajer Ayşe Barım tutuklandı
4 kişilik aile evde ölü bulundu
Çok Okunanlar
Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor
2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar! 2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar!
DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi? DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi?
Squid Game 3. Sezon tarihi Netflix’in Kore hesabından yanlışlıkla açıklandı! Squid Game 3. Sezon tarihi Netflix’in Kore hesabından yanlışlıkla açıklandı!
4 kişilik aile evde ölü bulundu 4 kişilik aile evde ölü bulundu