Daha 25 yaşında: Yemek yapmadığı gerekçesiyle öldürüldü

Olay, 21 Ocak akşamı saat 19.30 sıralarında Beyobası Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşinin bayıldığını ve ağzından köpük geldiğini ihbar etti.

Sağlık ekipleri tarafından önce Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ummuhan Korkut, durumu ağırlaşınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde vücudunda darp izleri ve morluklar tespit edilen Korkut’un beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Beyin ameliyatı sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Yunus Korkut, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılıkta verdiği ifadesinde, “Yemek yapmama meselesi yüzünden eşimle tartıştık. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi üzerine kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpük geldiğini fark ettim ve hemen 112’yi aradım” diyen Yunus Korkut, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.