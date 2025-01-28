Gebze’de korkutan yangın! Binada mahsur kalanlar var

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi’nde bir evin çatısında yangın çıktı. Yangın sırasında binada mahsur kalan kişilerin olduğu öğrenildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gebze’de korkutan yangın! Binada mahsur kalanlar var
Yayınlanma: Güncellenme:

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, mahallede paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, Gebze Pelitli Mahallesinde meydana geldi. Bir evin çatısında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evde de 4 çocuğun mahsur kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bir yandan içerde mahsur kalan çocukları kurtarmak, bir yandan da yangını söndürmek için zamanla yarıştı. Ekipler tarafından çocuklar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocukların duruları iyi olduğu öğrenilirken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Halit Ergül'ün diğer otelinde de aynı eksikler var mıydı? O otelin genel müdürü İtiraf ettiHalit Ergül'ün diğer otelinde de aynı eksikler var mıydı? O otelin genel müdürü İtiraf ettiGündem
Film gibi olay: İstanbul'da iş insanı sokak ortasında fidye için kaçırıldı!Film gibi olay: İstanbul'da iş insanı sokak ortasında fidye için kaçırıldı!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

gebze yangın mahsur kalma
Günün Manşetleri
15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli "samimi dileğim" diyerek İmralı'ya çağrı yaptı
Siirt Belediye Başkanı Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası
Bank Asya hissedarının da arasında olduğu 12 kişi yakalandı
Kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı
100 gözaltı
"Sosyal medya her şeyi ile kutsanacak bir özgürlük alanı değildir"
100 bin imza ile aday olabilir
Menajer Ayşe Barım tutuklandı
4 kişilik aile evde ölü bulundu
Çok Okunanlar
Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor
2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar! 2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar!
DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi? DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi?
Squid Game 3. Sezon tarihi Netflix’in Kore hesabından yanlışlıkla açıklandı! Squid Game 3. Sezon tarihi Netflix’in Kore hesabından yanlışlıkla açıklandı!
4 kişilik aile evde ölü bulundu 4 kişilik aile evde ölü bulundu