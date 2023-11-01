Daha Önce Böylesi Olmamıştı! İstanbul'da 9 İlçede Su Kesintisi Saatlerce Sürecek! 1 Kasım'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'daki bütün su dağıtım işlemleri ile ilgilenir. Bu nedenle su kesintisi yaşanacak ilçeleri de önceden duyurabilir. Çok sayıda insan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden gelecek su kesintisi haberlerini beklemektedir. Bu su kesintilerinin İstanbulluların hayatını zorlaştırmaması için İSKİ bu bilgileri önceden verir. İşte 1 Kasım 2023 İSKİ'ye göre su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İSKİ'YE GÖRE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE 1 KASIM'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

BAĞCILAR:

Mahmutbey ve İnönü Mahallesinde meydana gelen su kesintisi içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. Kesinti saat 14.00'e kadar devam edecek.

BAŞAKŞEHİR:

Altınşehir ve Şahintepe mahallelerinde gerçekleşecek su kesintisi 16.00'ya kadar devam edecek. Kesintinin sebebi ise içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 300 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşanması.

GÜNGÖREN:

Güven ve Haznedar mahallelerindeki kesinti içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. Kesinti saat 13.30'a kadar devam edecek.

KADIKÖY:

Eğitim Mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 15.30'a kadar devam edecek. Kesinti içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.

MALTEPE:

Zümrütevler mahallesinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanan su kesintisi saat 17.00'e kadar devam edecek.

PENDİK:

Pendik'te Esenler, Fevzi Çakmak ve Çamçeşme mahallelerinde gerçekleşen su kesintileri İBB tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. Kesinti saat 14.00'e kadar devam edecek.

SULTANGAZİ:

Cebeci mahallesinin etkileneceği su kesintisi içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı vana montajı/değişiminden kaynaklanıyor. Kesinti saat 11.30'a kadar devam edecek.

TUZLA:

Orhanlı mahallesindeki su kesintisi içme suyu sistemlerinde yapılan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle saat 14.00'e kadar sürecek.

ÜMRANİYE:

Yukarı Dudullu Mahallesinin etkileneceği içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanacak. Çalışmanın saat 13.00 civarı bitmesi bekleniyor.