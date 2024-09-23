"Darısı Kars peynirciliğinin başına"

Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, İsviçre’nin Bern şehrinde şehrinde dünyanın 163 kentinden davet edilen peynir ustaları arasında yer aldı.

Mert Sagit Mert Sagit
"Darısı Kars peynirciliğinin başına"
Yayınlanma: Güncellenme:

İsviçre’nin Bern şehrinde dünyanın 163 kentinden davet edilen peynir ustaları ve gurmelerinden oluşan juri üyelerinin değerlendirmesiyle 27 tür peynir 960 çeşitle yarışmaya katıldı.

Türkiye’yi temsilen yarışmaya jüri olarak katılan Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, en az eksiyi olan ve en fazla eksiyi olan peynirlerin katagorize edildiğini söyleyerek, amacın alanında en iyileri seçerken, eksikleri olanları tespit edip onlara da peynir enstitüsünün desteği ile kaliteyi yükseltmek olduğunu belirtti.

"DARISI KARS PEYNİRCİLİĞİNİN BAŞINA"

“Darısı Kars Peynirciliğinin başına” diyen Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, “Üniversite, sektörün aktörleri (çiğ süt üreticileri, peynir imalatçıları, Kafkas Üniversitesi ilgili fakülteler, pazarda koşturanlar, satış tezgahları, Ticaret Odası ve Tarım ve Orman Bakanlığı) kaliteyi yükseltmek için birlikte neler yapabilirizi masaya yatırmak gerek. Çünkü İsviçre yıllık 250 bin ton peynir üretip yüzde 90’nını dünyaya pazarlıyor.” şeklinde konuştu.

Kars'taki Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, Kars kaşarının dünyaca ünlü peynirlere rakip olduğunu söyleyerek, "İsviçre'nin dünyanın her yerine sattığı bir Appenzeller peyniri var. İnanın Kars kaşarı, İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir. Yeter ki dünya pazarlarına taşıyabilelim" dedi ve ekledi:

- Bir, karın doyuran gıdalar bir de insanı besleyen gıdalar vardır. Bu açıdan bakarsak Kars kaşarı, doğasından gelen zenginlikten dolayı dünyada önemli bir yer tutuyor. Besin değeri olarak önemli bir yerdedir. İkincisi Kars kaşarının, Kars gravyerinin coğrafi işareti almış olması bile bu ürünlerin farklılığını, ayırt edici yanlarının olduğunu gösteriyor.

"Darısı Kars peynirciliğinin başına" - Resim : 1

"Darısı Kars peynirciliğinin başına" - Resim : 2

"Darısı Kars peynirciliğinin başına" - Resim : 3

"Darısı Kars peynirciliğinin başına" - Resim : 4

6 yaşındaki çocuğu evlendirme skandalında karar açıklandı! İşte Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'ye verilen cezalar6 yaşındaki çocuğu evlendirme skandalında karar açıklandı! İşte Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'ye verilen cezalarGündem
kars kaşar peyniri isviçre
Günün Manşetleri
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne inceleme
Polisi şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Erdoğan'dan ABD'deki seçimlerle ilgili açıklama
Şehit polis Şeyda Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi
Bakan Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
Hizbullah Komutanları Beyrut’ta son yolculuklarına uğurlandı
Bursa'da uçak kazası
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar! İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar!
9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek 9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek
Enes Güran'ın kolundaki izle ilgili rapor çıktı: Isırık izleri kime ait? Enes Güran'ın kolundaki izle ilgili rapor çıktı: Isırık izleri kime ait?
İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti! İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti!
Hizbullah Komutanı: "İsrail dehşetten ölecek" Hizbullah Komutanı: "İsrail dehşetten ölecek"