İsviçre’nin Bern şehrinde dünyanın 163 kentinden davet edilen peynir ustaları ve gurmelerinden oluşan juri üyelerinin değerlendirmesiyle 27 tür peynir 960 çeşitle yarışmaya katıldı.

Türkiye’yi temsilen yarışmaya jüri olarak katılan Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, en az eksiyi olan ve en fazla eksiyi olan peynirlerin katagorize edildiğini söyleyerek, amacın alanında en iyileri seçerken, eksikleri olanları tespit edip onlara da peynir enstitüsünün desteği ile kaliteyi yükseltmek olduğunu belirtti.

"DARISI KARS PEYNİRCİLİĞİNİN BAŞINA"

“Darısı Kars Peynirciliğinin başına” diyen Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, “Üniversite, sektörün aktörleri (çiğ süt üreticileri, peynir imalatçıları, Kafkas Üniversitesi ilgili fakülteler, pazarda koşturanlar, satış tezgahları, Ticaret Odası ve Tarım ve Orman Bakanlığı) kaliteyi yükseltmek için birlikte neler yapabilirizi masaya yatırmak gerek. Çünkü İsviçre yıllık 250 bin ton peynir üretip yüzde 90’nını dünyaya pazarlıyor.” şeklinde konuştu.

Kars'taki Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, Kars kaşarının dünyaca ünlü peynirlere rakip olduğunu söyleyerek, "İsviçre'nin dünyanın her yerine sattığı bir Appenzeller peyniri var. İnanın Kars kaşarı, İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir. Yeter ki dünya pazarlarına taşıyabilelim" dedi ve ekledi: