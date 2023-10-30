Datça'da 63 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da 63 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin iki ayrı lastik botta, Datça açıklarında bulunduğu belirtildi.

Datça'da 63 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Durdurulan lastik botlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 63 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli'nde Bir Haftada Binden Fazla Düzensiz Göçmen YakalandıKırklareli'nde Bir Haftada Binden Fazla Düzensiz Göçmen YakalandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Datça # düzensiz göçmen
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