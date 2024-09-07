DEM Partili Belediyelere karşı zafer: 21 işçi mahkemeden dönüş bileti aldı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELVAN şirketinde görevine son verilen 18 işçi ve Tuşba Belediyesi’nde işten çıkarılan 3 işçi, açtıkları davaları kazandı. Mahkeme, işçilerin haksız yere işten çıkarıldığını belirterek, işten çıkarmaların geçersiz sayılmasına ve işçilerin tazminatlarıyla birlikte işe iadesine karar verdi.

HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz, işçilerin direnişini sürdürdüğünü belirterek, "Kurulan direniş çadırlarımızda nöbet tutuyoruz ve haklarımızı savunmak için mücadeleye devam ediyoruz. Bu karar, diğer davalar için de emsal teşkil edecek" dedi.

Van’da bugüne kadar DEM Partili belediyeler tarafından 800’ü aşkın çalışanın işine son verilmişti. İşçiler, İpekyolu Belediyesi önünde kurdukları direniş çadırında haklarını aramayı sürdürüyor.